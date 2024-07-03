Общество

Почти 300 льготников обеспечили путевками на санаторно-курортное лечение в Псковской области

Санаторно-курортными путевками с начала года отделение Социального фонда России по Псковской области обеспечило 282 жителя региона. Из них — 254 федеральные льготники, 28 — сопровождающие их лица. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе фонда, на эти цели региональным было направлено более 17 миллионов рублей.

«Правом на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд до санатория и обратно могут воспользоваться льготники, которые не отказались от набора социальных услуг в пользу денежной выплаты. Дополнительные путевки и бесплатный проезд для сопровождающего лица предоставляются гражданам, имеющим первую группу инвалидности и детям с инвалидностью. Профиль санатория для льготника определяется, исходя из медицинских рекомендаций, и соответствует заболеванию гражданина. Лечебно-профилактическое учреждение может находиться как в Псковской области, так и за её пределами», — отметила управляющий отделением СФР по Псковской области Наталья Мельникова.

Так, псковские льготники в этом году отправятся на лечение в санаторно-курортные учреждения Московской области, республики Крым, Краснодарского края. Все здравницы полностью удовлетворяют требованиям доступности для граждан с ограниченными возможностями.

Длительность санаторно-курортного лечения составляет 18 дней для взрослых, 21 день — для детей с инвалидностью, а для людей с заболеваниями или последствиями травмы спинного мозга — от 24 до 42 дней.

Для получения путевки льготнику необходимо оформить медицинскую справку по форме 070-у у лечащего врача в поликлинике по месту жительства, затем обратиться с заявлением на портале госуслуг, лично в клиентскую службу регионального отделения СФР или в МФЦ.

Путевки льготникам предоставляются в порядке очередности в зависимости от даты подачи заявления. Номер в очереди можно уточнить на сайте отделения в разделе «Гражданам» — «Информация для жителей региона» — «Очередь на санаторно-курортное лечение».