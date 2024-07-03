Общество

Воспитанники псковского «Зубренка» завершили двухнедельные тренировки

Юные подшефные отдела специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области в составе первой смены завершили учебные сборы в военно-патриотическом центре «Авангард». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: УФСИН Росси по Псковской области

За плечами «Зубрят» две недели активных тренировок, обучения и новых знакомств. Смена объединила мальчишек и девчонок от 10 до 15 лет со всей области, подарив незабываемые впечатления и эмоции.

Сборы организованы в Островском районе на базе спортивно-оздоровительного центра «Юность». Среди участников – воспитанники центра «Патриот», обучающиеся кадетских классов псковского лицея «Развитие», дети военнослужащих. Программа смены насыщенная и направлена на патриотическое воспитание и допризывную подготовку молодого поколения.

Под руководством опытных наставников из числа военнослужащих, руководителей клубов ребята укрепили свои знания в военной науке (специальная, тактическая, строевая, медицинская подготовка), совершили полевые выходы, посетили уроки мужества, пообщались с героями нашей страны. Каждый день – это ранний подъем, зарядка, новые цели и задачи на тематических занятиях, а также участие в разнообразных культурно-массовых мероприятиях.

«Основной упор сделан на практику. Все занятия организованы в игровой форме. Да, порой нелегко пройти испытания, но ребята собираются с силами, преодолевают трудности и страхи. Здесь они учатся дружить, работать в команде, изучают историю Отечества. Уверен, сборы для каждого стали значимым событием этого лета», - отметил руководитель ВПК «Зубренок», сотрудник ОСН «Зубр» Андрей Мусатов.

По итогам прошедшей смены за проявленную активность, знания, навыки и умения воспитанники «Зубренка» награждены грамотами. Копилка достижений клуба пополнилась более 30 наградами. Также за вклад в патриотическое воспитание молодежи, развитие военно-патриотического движения в регионе отмечены руководитель ВПК «Зубренок» Андрей Мусатов и УФСИН России по Псковской области. Впереди у подшефных ОСН «Зубр» вторая смена центра «Авангард», а это значит их ждут новые успехи и победы, добавили в ведомстве.