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Александр Козловский к 80-летию Псковского хлебокомбината: Главная ценность производства - коллектив

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Трудовой коллектив является главной ценностью Псковского хлебокомбината. Такое мнение высказал депутат Государственной Думы,, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, поздравляя предприятие с 80-летием.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Мах

«Восемь десятилетий истории, трудовых традиций, развития и, конечно, того самого аромата свежего хлеба, который знаком каждому с детства. За этой солидной датой — труд нескольких поколений псковичей, благодаря которым предприятие не просто сохранило своё место в экономике региона, но и продолжает уверенно развиваться», - отметил Александр Козловский.

Он добавил, что в июне ему довелось лично побывать на производстве, познакомиться с коллективом и увидеть, как работает современный Псковский хлебокомбинат.

«Масштабы действительно впечатляют: более 570 сотрудников, порядка 200 наименований продукции, современные технологические линии и роботизированные комплексы. А главное — люди, которые знают и любят своё дело», - сообщил депутат. 

Отдельные слова признательности он выразил генеральному директору Виктору Почернину. По словам депутата, он более тридцати лет он руководит предприятием, сумев сохранить лучшие производственные традиции и при этом не остановиться в развитии.

 

«Главная ценность хлебокомбината — его коллектив. Именно благодаря профессионализму, ответственности и ежедневному труду сотрудников предприятие встречает своё 80-летие с достойными результатами и большими планами. От всей души поздравляю ветеранов, руководство и действующих работников Псковского хлебокомбината с юбилеем! Желаю предприятию процветания, новых достижений и уверенности в завтрашнем дне. А каждому, кто связал с ним свою жизнь, — здоровья, благополучия и гордости за общее дело. Пусть и впредь псковский хлеб остаётся символом качества, добрых традиций и любви к родному краю!» - заключил Александр Козловский.

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