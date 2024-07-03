Общество

Сборная команда юнармейцев представляет Псковскую область в финале военно-спортивной игры «Победа»

Сборная команда юнармейцев из Новоржевского муниципального округа и Пушкиногорского района представляет Псковскую область в финале масштабной военно-спортивной игры в России «Победа». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии предоставлены Администрацией Новоржевского муниципального округа

Соревнования проходят на подмосковном полигоне «Алабино» с 1 по 6 июля. Участниками стали более 1000 юнармейцев из всех 89 регионов России.

На Всероссийской игре «Победа» участники продемонстрируют свои силы в прохождении полосы препятствий, оказании доврачебной помощи, разминировании местности, стрельбе и многом другом.

Каждый день для ребят насыщен на мероприятия. Команда уже прошла прошла испытание «Огневой рубеж», участвовала в различных мастер-классах и активностях. В ближайшее время ребятам предстоит продемонстрировать свою визитку, в которой они расскажут о традициях в семьях и регионе, продемонстрируют знания истории Отечества. Кроме того, им нужно будет пройти военизированную эстафету.

Также на игре состоится этап «Восстановление линии связи», в рамках которого юнармейцы будут использовать беспилотники. В этом году главной судьей соревнований стала двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина.