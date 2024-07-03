Общество

Смерчи могут образоваться в Псковской области 4 июля

Шквалистый ветер прогнозируют в Псковской области, есть вероятность образования смерчей. Об этом сообщается в группе администрации Новоржевского округа в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Алексей Данилов

«Вечером 4 июля с сохранением в течение ночи 5 июля по южным и восточным районам Псковской области ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: грозы, ливни, местами сильные ливни, град, при грозе местами шквалистое усиление ветра порывы 22-27 метров в секунду», – рассказали в администрации.

Есть вероятность образования смерчей.