Общество

Псков станет городом-участником автопробега «Дороги славы — наша история»

Псковская область присоединится к автопробегу «Дороги славы — наша история». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ежегодная патриотическая акция стартовала в среду, 3 июля в Ростове-на-Дону. Студенты Ростовского государственного университета путей сообщения отправились в дорогу от мемориального комплекса «Змиевская балка». Перед началом движения участники автопробега возложили цветы к Вечному огню и почтили павших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

Фотографии пресс-центра Ростовского регионального патриотического общественного движения — «Дороги славы — наша история»

Маршрут автопробега разнообразен — в течение десяти дней участники патриотического общественного движения посетят города воинской Славы и города-Герои Российской Федерации и Республики Беларусь. Среди них Тула, Ржев, Псков, Витебск, Брест, Минск, Гродно, мемориальный комплекс «Хатынь», Кардымово, Соловьева переправа, Москва.

В Пскове 6 июля участники автопробега посетят Музей истории оккупации и геноцида населения Псковской области, возложат цветы к Братской могиле военнопленных и мирных жителей, погибших в концлагере Кресты.

В рамках автопробега студенты посетят места воинской славы, мемориальные комплексы и исторические музеи, встретятся с молодежными и ветеранскими организациями, представителями власти. В каждом городе пройдут памятные митинги. Ключевым моментом автопробега станет театрализованная музыкальная программа — «От войны к миру».

На протяжении автопробега пресс-центр Ростовского регионального патриотического общественного движения — «Дороги славы — наша история» будет реализовывать ежегодный проект — «Исторический дневник».

В 2024 году автопробег посвящен годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Акция реализуется с 2016 года по инициативе молодежи города Ростова-на-Дону силами общественных дипломатов при поддержке Министерства иностранных дел России, Россотрудничества, Правительства Ростовской области, Ростовской-на-Дону городской Думы, Администрации города Ростова-на-Дону, командования Южного военного округа, Дома офицеров Южного Военного округа, Ростовского государственного университета путей сообщения.