Общество

Первое заседание Общественного совета по молодежной политике прошло в псковском Доме молодежи

Первое заседание Общественного совета при комитете по молодежной политике Псковской области прошло в Доме молодёжи.

Фото здесь и далее: центр молодежи и общественных инициатив Псковской области

На первой встрече участники выбрали председателя Общественного совета. Как сообщили в комитете по молодёжной политике, им стал лидер экологического движения в регионе Сергей Елизаров. Заместителем председателя стал начальник управления молодёжной политики ПсковГУ Василий Демидов, секретарём выбрали лидера «Движения Первых» в Псковской области Марию Тучак. Также на заседании обсудили планы на 2024 год, внесли новые предложения и определили векторы взаимодействия Общественного совета и комитета по молодёжной политике.

Общественный совет выполняет консультативно-совещательную функцию, содействует учёту прав и законных интересов общественных объединений, правозащитных, религиозных и других организаций при общественной оценке деятельности исполнительных органов Псковской области.

В состав Общественного совета при комитете по молодежной политике вошли:

Владимир Колпаков, директор МБУ «Планетарий», руководитель проектов АНО «Центр молодежного инновационного творчества «Юный техник»;

Мария Тучак, председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественно государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Псковской области, член Правления Псковского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды»;

Василий Демидов, начальник управления молодёжной политики ПсковГУ, директор Региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация фиджитал-спорта в Псковской области», председатель Псковской региональной общественной организации «Федерация компьютерного спорта»

Сергей Елизаров, председатель Псковского регионального отделения Всероссийского экологического движения «Экосистема», председатель Псковской региональной общественной организации «Экомышление»;

Алла Сердцева, начальник отдела по работе со студенческими отрядами ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», руководитель (командир) Псковского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».

«В наш Общественный совет вошли люди, которые работают с молодёжью на местах, каждый из них активно и, что очень важно, результативно продвигает свою деятельность. Все зарекомендовали себя экспертами в молодежной политике, которые понимают проблемы изнутри и знают, какие шаги нужны для развития. У нас собрался отличный состав: победители грантовых конкурсов, руководители общественных организаций, активисты. С такой командой все поставленные задачи будут выполнены, в этом нет никаких сомнений», - сказал врио председателя по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев.