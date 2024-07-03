Первое заседание Общественного совета по молодежной политике прошло в псковском Доме молодежи

Первое заседание Общественного совета при комитете по молодежной политике Псковской области прошло в Доме молодёжи.
Фото здесь и далее: центр молодежи и общественных инициатив Псковской области
На первой встрече участники выбрали председателя Общественного совета. Как сообщили в комитете по молодёжной политике, им стал лидер экологического движения в регионе Сергей Елизаров. Заместителем председателя стал начальник управления молодёжной политики ПсковГУ Василий Демидов, секретарём выбрали лидера «Движения Первых» в Псковской области Марию Тучак. Также на заседании обсудили планы на 2024 год, внесли новые предложения и определили векторы взаимодействия Общественного совета и комитета по молодёжной политике.
Общественный совет выполняет консультативно-совещательную функцию, содействует учёту прав и законных интересов общественных объединений, правозащитных, религиозных и других организаций при общественной оценке деятельности исполнительных органов Псковской области.
В состав Общественного совета при комитете по молодежной политике вошли:
«В наш Общественный совет вошли люди, которые работают с молодёжью на местах, каждый из них активно и, что очень важно, результативно продвигает свою деятельность. Все зарекомендовали себя экспертами в молодежной политике, которые понимают проблемы изнутри и знают, какие шаги нужны для развития. У нас собрался отличный состав: победители грантовых конкурсов, руководители общественных организаций, активисты. С такой командой все поставленные задачи будут выполнены, в этом нет никаких сомнений», - сказал врио председателя по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев.