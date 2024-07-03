Общество

Детский омбудсмен посетила псковский следственный изолятор

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова в сопровождении помощника начальника управления по соблюдению прав человека в УИС Вячеслава Иванова посетила СИЗО-1 города Пскова. Цель визита – работа с обращениями подозреваемых, обвиняемых и осужденных по вопросам соблюдения прав детей и материнства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

В ходе посещения омбудсмен провела прием по личным вопросам женщин, содержащихся в СИЗО-1. Основными темами обращений явились вопросы, касающиеся опеки и оказания помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Говорили о правах матерей и о том, как не потерять и сохранить связь с самыми близкими людьми. На все заданные вопросы уполномоченным были даны подробные ответы и разъяснения.

В завершении Наталия Соколова обсудила итоги визита с руководством учреждения и дала ряд рекомендаций по дальнейшему улучшению условий содержания женщин и несовершеннолетних граждан.

