Грозы с ливнями и шквалистым усилением ветра ожидаются в Псковской области 4 июля

Сегодня в течение дня на территории Псковской области ожидаются грозы с ливнями и шквалистым усилением ветра, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«В зоне особого риска – южные и юго-восточные районы области, где со второй половины дня и ночью ожидается целый комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: грозы, сильные ливни, порывы ветра до 27 метров в секунду. В отдельных районах град, также возможно образование смерчей, предупреждает Псковский гидрометцентр. Прошу всех подготовится – закрепить шаткие конструкции и объекты, которые могут быть унесены ветром», - отметил глава региона.