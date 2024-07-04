Общество

Более 20 домашних животных отправились за границу через Псковскую области

24 домашних питомца оправились за границу из Псковской области под контролем управления Россельхознадзора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

За минувшие выходные сотрудник Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора оформил ветеринарные сертификаты на 24 домашних животных с целью их вывоза за рубеж.

По результатам проверочных мероприятий государственный инспектор ведомства, убедившись в удовлетворительном состоянии здоровья домашних питомцев и соответствии их документов всем необходимым международным требованиям стран-импортеров, оформил ветеринарные сопроводительные документы, в сопровождении которых животные отправились в Германию, Францию, Финляндию, Латвию, Литву и Великобританию.