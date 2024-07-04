Роспотребнадзор не рекомендует купаться в реке Великой в Пскове

Качество воды на городском пляже Пскова не соответствует нормам, Роспотребнадзор не рекомендует купаться в реке Великой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.
Роспотребнадзор назвал пригодные для купания места:
- озеро Чудское в деревне Устье и озеро Ужинское в районе оздоровительных лагерей «Зеркальный» и «Радуга» в Гдовском районе;
- озеро Невельское, озеро Большой Иван в районе оздоровительного лагеря «Звездный», озеро Малый Иван в районе; санатория «Голубые озера», озеро Березовское в районе оздоровительного лагеря «Ленок», озеро Балаздынь в районе оздоровительного лагеря «Солнечный», озеро Малый Иван в районе оздоровительного лагеря «Юный Железнодорожник» в Невельском районе;
- река Сороть возле Дериглазовского моста в Пушкиногорском районе;
- река Великая в районе города Острова и в деревне Городище, озеро Гороховое в районе санатория «Гороховое озеро» и в районе оздоровительного лагеря «Алые паруса» в Островском районе;
- озеро Смолинское в поселке Палкино;
- озеро Узмень в Усвятах;
- река Синяя в Красногородском районе;
- река Великая в городе Опочке;
- река Льста в Новорожевском районе;
- озеро Песчаное в Стругокрасненском районе;
- озеро Крупейское в городе Пустошке;
- река Утроя в Пыталовском районе;
- озеро Себежское в Себежском районе;
- река Шелонь в городе Порхове в районе ул. Мельничная набережная и Старого городища;
- река Шелонь в Дедовичах, у плотины Псковской ГРЭС;
- река Полонка в деревне Скново в Дновском районе.
Соответствуют санитарным правилам и условиям безопасности для здоровья пляжи:
- ДОЛ «Ленок» (озеро Березовское в Невельском районе);
- ДОЛ «Звездный» (озеро Большой Иван в Невельском районе);
- ДОЛ «Юный железнодорожник» (озеро Малый Иван в Невельском районе);
- ДОЛ «Радуга» (озеро Ужинское в Гдовском районе);
- ДОЛ «Алые Паруса» (озеро Гороховое в Островском районе);
- ДОЛ «Березка» (озеро Балаздынь в Великолукском районе);
- ДОЛ «Зеркальный» (озеро Ужинское в Гдовском районе);
- База отдыха «Кривск» (озеро Псковское в Печорском районе);
- Турбаза «Алоль» (озеро Зверино в Пустошкинском районе).
Непригодны для отдыха:
- река Великая в районе городского пляжа города Пскова;
- река Ловать в районе городского пляжа;
- озеро Озерки Локнянского района;
- озеро Урицкое Великолукского района (ДОЛ «Космос»);
- озера Кислое и Сорито Великолукского района;
- озера Асцо и Сапожок Новосокольнического района;
- река Лусня в поселке Кунья;
- озеро Жижицкое в деревне Наумово Куньинского района.
Также качество песка не отвечает санитарным нормам на:
- озере Урицкое в Великолукском районе (ДОЛ «Космос»);
- озере Озерки Локнянского района;
- озере Асцо Новосокольнического района;
- озере Жижицкое в деревне Наумово Куньинского района;
- озере Кислое Великолукского района.
Результаты лабораторных исследований направлены местным властям для ограничения эксплуатации зон рекреации.
Данные на 4 июля 2024 года.