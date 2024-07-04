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Общество

Михаил Ведерников поблагодарил региональных омбудсменов за соблюдение и защиту прав жителей Псковской области

04.07.2024 17:44|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел традиционную ежегодную встречу с региональными омбудсменами в четверг, 4 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Глава региона отметил, что институт уполномоченных является значимой структурой, которая достаточно эффективно отстаивает интересы жителей региона. «Об этом говорит и количество обращений ко всем уполномоченным. Защита прав человека — одна из главных задач, прописанных в Конституции. Защита прав и интересов детей всегда находится в сфере особого внимания нашего президента и руководителей различных уровней, что особенно важно в Год семьи. Исходя из того количества вызовов, которые стоят перед нашей страной и экономикой сегодня, нам надо предпринимать максимум усилий для защиты и интересов нашего бизнеса», — сказал Михаил Ведерников, открывая встречу.

Региональные омбудсмены представили главе региона итоги работы в 2023 году и рассказали о планах. Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова обратила внимание на сложившийся конструктивный механизм взаимодействия с правительством региона. «В его основе — детальный подход к решению системных вопросов и индивидуальных проблем», — подчеркнула она.

Говоря об основных показателях работы, Наталия Соколова рассказала, что 24% от общего числа обращений к детскому омбудсмену составили семейные вопросы, в 6 раз выросло количество обращений непосредственно от несовершеннолетних, которые сообщали о конфликтных ситуациях в семье и школе. По словам Наталии Соколовой, немало удалось сделать для повышения качества жизни детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

«Новым направлением работы стала реализация „Карты действий уполномоченных по правам ребенка в субъектах“. Работа велась по четырем направлениям, которые касались социализации детей-сирот, создания пространств для подростков, защиты детей в ситуации беспризорности и решению конфликтов в школьных коллективах», — продолжила Наталия Соколова.

В рамках Года семьи региональный уполномоченный по правам ребенка предложила организовать областной Форум отцов. Глава региона идею поддержал. Он также попросил продолжать уделять должное внимание детям участников специальной военной операции.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев проанализировал статистические данные, характеризующие развитие малого и среднего предпринимательства в регионе. «По большей части обращения предпринимателей решаются в досудебном порядке. Количество письменных обращений снизилось, но увеличилось число устных. Практически половина обращений решается в пользу предпринимателей», — отметил Аркадий Мурылев. Чаще всего к бизнес-омбудсмену обращались по вопросам размещения нестационарных торговых объектов, проверочным мероприятиям контрольно-надзорных органов, а также с взаимодействию с налоговыми органами.

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов сообщил, что в прошлом году на 30% выросло количество обращений от граждан. Вопросы от семей военнослужащих-участников СВО решаются в тесном взаимодействии с региональным филиалом госфонда «Защитники Отечества». «Личные права занимают 42% от всех обращений, затем идут социальные права граждан — 37%, 14% — политические права, 6% — экономические. Меньше всего проблем связано с культурными правами», — добавил он.

Глава региона Михаил Ведерников поблагодарил уполномоченных за конструктивное взаимодействие с правительством и исполнительными органами Псковской области и искреннее желание помочь в поиске оптимальных решений по защите прав наших граждан.

Источник: Псковская Лента Новостей
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