Общество

Родоначальников общественной приемной «Единой России» чествовали сегодня в Пскове

В честь 16-летия со дня образования региональных общественных приемных в Пскове состоялась встреча с действующими сотрудниками приемной и теми, кто стоял у истоков создания. На чаепитие были приглашены те, кто проработал долгие годы в приемных, помогая решать вопросы граждан нашей страны, и уже вышел на пенсию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

С приветственным словом к собравшимся обратился руководитель регионального исполнительного комитета Псковского регионального отделения партии Максим Адамчук. Он поздравил всех с 16-летием образования общественных приемных и подчеркнул, что ни одна политическая партия больше не может похвастаться такой структурой с таким стажем. «Общественная приемная не только ведет прием граждан, но и всегда находится «на передовой». Так было в пандемию, так происходило при сборе гуманитарной помощи освобожденным территориям. Партийцы никогда не остаются равнодушными. Работа продолжается и сейчас – мы собираем посылки для отправки бойцам СВО», – сказал Максим Адамчук и поблагодарил всех сотрудников и ветеранов общественной приемной за работу и отдачу своих сил. По поручению секретаря Псковского регионального отделения партии, депутата Госдумы Александра Козловского он вручил благодарственные письма и цветы.

Как подчеркнула врио руководителя региональной общественной приемной «Единой России» Елена Бибикова, необходимость создания в 2008 году приемных была обусловлена тем, что нужно было то место, куда люди могут обратиться с различными вопросами и партийная приемная – именно та площадка, где можно обратиться к представителям депутатского корпуса регионального и федерального уровня. «16 лет назад вместе с региональной приемной была открыта и сеть приемных на муниципальном уровне. За время работы мы видим, что приемные востребованы и являются индикатором той ситуации, которая происходит за окном. Сюда обращаются граждане по самым разным темам. Наиболее часты обращения по социальным вопросам, вопросам газификации, жилищно-коммунального хозяйства. Мы постоянно чувствуем те проблемы, которые существуют на территории региона», – сказала Елена Бибикова. Она подчеркнула, что депутаты решают вопросы в тесном сотрудничестве с исполнительной, представительной властью и федеральными структурами. «Не все удается решить, но с уверенностью можно констатировать, что каждое третье обращение решается положительно», – заявила врио руководителя региональной общественной приемной «Единой России».

«Главная задача приемных – оказать помощь, разъяснить. Эта работа, безусловно, будет продолжена», – резюмировала Елена Бибикова.

Встреча продолжилась душевной беседой за чашкой чая. Те, кто стоял у истоков создания общественных приемных, поделились воспоминаниями о временах становления работы, рассказали о том, как выстраивали диалог между людьми и властью, а также приводили самые яркие и запомнившиеся случаи из жизни.