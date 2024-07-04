Каждый третий житель Псковской области считает себя трудоголиком

Служба исследований hh.ru провела совместный опрос со «Сбер Еаптека» среди трудящихся жителей региона и выяснила, что сразу 36% опрошенных жителей города считают себя трудоголиками.
Интересно, что за год число трудоголиков в Псковской области выросло на 5%. В разрезе профессий чаще всего себя трудоголиками называют работники финансов и бухгалтеры (46% или каждый второй опрошенный в этой проф. сфере). Также чувствуют в себе трудоголика топ-менеджеры (45%), эйчары (40%) и юристы (39%). А вот не замечают у себя черты трудоголизма работники сферы науки и образования (64% отрицательные ответов), производственники (65% или 2\3 работников из этой сферы), а также каждый второй (58%) маркетолог.
Считаете ли вы себя трудоголиком, рэнкинг по проф. сфере:
|
Проф. сфера
|
Нет
|
Да
|
Затрудняюсь ответить
|
Финансы, бухгалтерия
|
42%
|
46%
|
12%
|
Высший и средний менеджмент
|
36%
|
45%
|
19%
|
Управление персоналом, тренинги
|
40%
|
40%
|
19%
|
Юристы
|
42%
|
39%
|
18%
|
Транспорт, логистика, перевозки
|
46%
|
34%
|
20%
|
Информационные технологии
|
49%
|
31%
|
19%
|
Строительство, недвижимость
|
41%
|
31%
|
28%
|
Продажи, обслуживание клиентов
|
49%
|
31%
|
20%
|
Административный персонал
|
53%
|
26%
|
21%
|
Маркетинг, реклама, PR
|
58%
|
25%
|
17%
|
Производство, сервисное обслуживание
|
65%
|
23%
|
13%
|
Наука, образование
|
64%
|
14%
|
21%
Чаще всего псковские трудоголики отмечают у себя такие черты этого состояния: