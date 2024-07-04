Общество

Надежда Бабкина и театр огня порадуют порховичей в День города

785 лет со дня основания города отметят в Порхове 6 июля. В честь юбилея для гостей и жителей подготовлена обширная праздничная программа, которая будет проходить на нескольких городских площадках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

День города начнётся с костюмированного шествия от Порховского социально–культурного комплекса до памятника Александру Невскому, где в 11:00 пройдёт торжественное открытие праздника. На подготовленных площадках пройдут спортивные мероприятия, мастер-классы и ярмарки, а кульминацией программы станет концерт Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России»-2024, на котором выступит народная артистка России – Надежда Бабкина.

Территория Порховского краеведческого музея (кинотеатр):

12.00 – Торжественное открытие цветочной выставки и выставочной экспозиции «Все дороги ведут в РИфМу» (частной коллекции Сергея Бурыкина).

Территория Дома ремесел:

11.00 -17.00 – Ремесленная ярмарка.

13.00 -16.00 – Мастер-классы. Дегустация знаменитой гороховой каши.

Стадион «Старт»:

10.00 – 12.00 – Турнир по мини – футболу (юноши 2011-2012 годов рождения).

12.00-14.00 – Чемпионат области по футболу среди взрослых команд.

14.00-15.00 – Турнир по пляжному волейболу.

15.00 – Мотошоу (площадка возле Стадиона).

ПКиО (главная сцена):

12.45 – Театрализованный парад семей. (Главный вход ПКиО).

13.00 – Концертная программа «Подарок любимому городу» с участием солистов и коллективов Порховского района и гостей из города Острова.

18.30 – Концерт Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России»-2024, художественный руководитель-автор проекта Народная артистка России Надежда Бабкина.

ПКиО (сцена «Ракушка»):

13.00 – Площадки с советскими играми. Интеллектуальные игры: шашки, шахматы, лото, домино. Ярмарка книг, аквагрим, ростовые куклы.

13.30 – Детская игровая программа (игры, конкурсы, эстафеты).

15.00 – Выступление военного духового оркестра город Псков.

17.00 – Площадка «Хочу быть артистом».

22.00 – 00.00 – дискотека Оpen VL г. Великие Луки + пенная вечеринка.

00.00 – Фаер – шоу. Театр огня «Бор Хейм» город Псков.

Порховский социально-культурный комплекс:

00:00 – 03:00 – Дискотека. 18+.

Напомним, Порхов основан в 1239 году новгородским князем Александром Невским. Крепость города была заложена с целью защиты юго-западных подступов к Новгороду. По этой причине была создана целая система укреплений на реке Шелонь, которая состояла из 13 городков. До наших дней из всех них сохранился только Порхов.