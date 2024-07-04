Общество

Начинается видеотрансляция программы «Чай втроем» с Алесей Михачевой

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Чай втроем», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Ведущие Татьяна и Дмитрий Ивановы в рамках программы устраивают посиделки с известными в Псковской области персонами и говорят с ними «за жизнь».

Сегодня к ним на чай пришла депутат Псковской городской Думы по 2-му округу, директор АНО «Центр молодежи и общественных инициатив» Алеся Михачева. Она поделится самыми яркими воспоминаниями из детства, познакомит радиослушателей с главным мужчиной своей жизни и расскажет, каково это быть молодой бабушкой. Откуда у Алеси Михачевой чувство стиля? За что ее один-единственный раз поставили в угол? Когда у нее появись симптомы активистки? Каким у нее был первый бизнес? Какие цветы Алеся Михачева любит больше всего? Есть ли среди женщин-депутатов Псковской городской Думы соперничество?

Об этом и многом другом — в эфире.