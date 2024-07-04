Общество

Алеся Михачева: Мне нравится то, чем я занимаюсь

Депутат Псковской городской Думы по 2-му округу, директор АНО «Центр молодежи и общественных инициатив» Алеся Михачева приняла решение пожертвовать бизнесом, чтобы полностью уйти в общественную деятельность. Об этом она сообщила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я не первый раз говорю - мне нравится то, чем я занимаюсь. Мне нравилось то, что я работала в школе. Мне нравилось, когда я занималась бизнесом, и мне нравится то, что я делаю сейчас», – рассказала Алеся Михачева.

Она уточнила, что ее карьера в добровольческом движении началась в 2020 году, в период COVID-19.

«Сначала фонд "Русь", потом у меня добровольчество. Естественно, пришлось пожертвовать бизнесом и полностью отдаться уже в общественную деятельность. И на самом деле я ни капельки не жалею, потому что здесь как раз та сфера деятельности, где ты тоже видишь результат», – добавила Алеся Михачева.

При этом переход в депутатскую деятельность она считает логичным продолжением своей работы.

«Это очень непростой округ, но там очень замечательные люди, которые всегда переживают, очень активные. Депутатство для меня большой опыт. Это тоже тот же общественник, который является таким звеном между народом и властью», – заключила она.