Общество

Великолукская семья Александровых участвует в финале конкурса «Это у нас семейное»

Семья Александровых из Великих Лук принимает участие в финале конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Мероприятие проходит в Год семьи в мастерской управления «Сенеж» с 5 по 8 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В финал вышли порядка 300 семейных команд со всей страны, которые стали лучшими по итогам окружных полуфиналов, прошедших для всех федеральных округов.

Команда Александровых состоит из 11-ти человек. Все они уже находятся на площадке. «На конкурс мы приехали всей большой семьей: с бабушками, дедушкой и двухлетней Юлей. Здесь царит позитивная, веселая, дружная атмосфера. Надеемся, что после конкурса наша семья будет еще более сплоченной и сильной», — рассказала Екатерина Александрова.

Программа включает не только конкурсные задания, но и образовательную и развлекательную программы для всей семьи: встречи с членами Наблюдательного совета конкурса и известными гостями, лекции и творческие мастер-классы от партнеров, концерты, а также экскурсии, социальные активности, уличные забавы, эстафеты и другие развлечения.

Официальное открытие финала пройдет сегодня. Участники конкурса встретятся с почетными гостями, познакомятся друг с другом, примут участие в творческих мастер-классах и активностях. Затем на протяжении двух дней семьям предстоит выполнить целый ряд интеллектуальных, спортивных, творческих заданий. Смогут посетит мастер-классы, ярмарку и прочие активности.

Победителей объявят в День семьи, любви и верности. 30 семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, которые адресно можно потратить на покупку дома или квартиры, а также ипотеку. Все 300 семей-финалистов конкурса станут обладателями семейных путешествий.

Организатор конкурса «Это у нас семейное» — автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей». Соорганизаторами конкурса выступают Росмолодежь и «Движение Первых».

Напомним, ежегодно с 2007 года Глава государства своим указом посвящает следующий год той или иной теме для привлечения к ней общественного внимания. В целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей 2024 год по указу президента объявлен Годом семьи. В числе задач Года семьи — популяризация государственной политики в сфере защиты семьи, сохранение традиционных семейных ценностей.