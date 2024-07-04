Общество

Насосная станция на подземных переходах в Великих Луках в период сильных ливней отработала штатно

Насосная станция на подземных переходах в Великих Луках в период сильных ливней отработала штатно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Великих Лук.

Фото здесь и далее: администрация Великих Лук

Подтоплений не выявлено как в период обильных осадков, так и после. В настоящее время специалисты МП «Спецавтохозяйство» производят уборку песка после неблагоприятных погодных условий.

«К слову, кто бы и что не говорил, подземки Великих Лук достойно противостоят уже не первому ливню. Единственная беда– песок, который за ноги приносят жители», - сказали в администрации.