Общество

«Чай втроем»: Алеся Михачева о самом главном мужчине, любимых ромашках и зависти. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Чай втроем», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 5 июля.

В рамках программы ведущие Татьяна и Дмитрий Ивановы устраивают посиделки с известными в Псковской области персонами и говорят с ними «за жизнь».

Сегодня к ним на чай приходила депутат Псковской городской Думы по 2-му округу, директор АНО «Центр молодежи и общественных инициатив» Алеся Михачева. Она поделилась самыми яркими воспоминаниями из детства, познакомила радиослушателей с главным мужчиной своей жизни, рассказала, каково это быть молодой бабушкой, какие цветы она больше всего любит и есть ли среди женщин-депутатов Псковской городской Думы соперничество.