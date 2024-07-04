Общество

Псковичи могут поддержать Туристский информационный центр на Всероссийской премии

Туристский информационный центр Псковской области принимает участие в 15-й Всероссийской премии Russian Business Travel & MICE Award. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фотография предоставлена Туристским информационным центром Псковской области

Проголосовать за центр можно в двух номинациях: «Лучший региональный офис в сфере развития и продвижения дестинации» и «Лучший ТИЦ в сфере создания и продвижения турпродуктов для делового туризма и индустрии встреч». Каждый может оставить свой голос в двух номинациях по ссылке.

Туристский информационный центр является одним из ключевых ресурсов для гостей Псковской области, желающих открыть для себя богатое историко-культурное наследие, масштабные событийные мероприятия, сувенирную продукцию от псковских мастеров и ремесленников, а также познакомиться с регионом.

За 2023 год в офис Туристского информационного центра Псковской области обратилось около 47 тысяч туристов. В прошлом году учреждение организовало съемки следующих фильмов: «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым для телеканала «Первый», «Неизвестные маршруты России» для телеканала «Россия — Культура», «Пять причин поехать в Псков» для телеканала «МИР-24», «Псков — Древняя Русь» для Сербского телевидения. В начале 2024 года специалисты центра оказали помощь в организации съемок тревел-шоу «Поехали» для телеканала «Первый», а также помощь в организации медиаэкспедиции для команды проекта VK-места в Псковскую область.

Награды премии вручат в 15 основных номинациях, охватывающих различные сегменты рынка MICE и бизнес-туризма. Золотые статуэтки получат объекты конгрессно-выставочной инфраструктуры, региональные офисы по развитию территорий, конвеншен-бюро, региональные ТИЦы и ТПП, отели и рестораны, деловые центры, спортивные объекты, альтернативные площадки для мероприятий, всесезонные курорты, промышленные и культурные объекты, агентства деловых событий, а также компании-организаторы конференций и инсентив-программ.

Торжественная церемония награждения лауреатов пройдет 6 декабря в Москве. В рамках мероприятия состоится III Всероссийский Форум «Развитие делового туризма в регионах России».