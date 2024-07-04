Общество

В Себежском районе стартовал «Курган Дружбы - 2024»

В Себежском районе стартовал «Курган Дружбы - 2024». Как сообщили в комитете по молодёжной политике, в лагерь, расположенный у Кургана Дружбы, съехались молодые люди из России и Республики Беларусь – более пятисот человек.

Фотографии: комитет по молодежной политике

Лагерь «Курган-2024» пройдет с 5 по 7 июля. Проект объединил молодёжь из Витебской области, Пскова и Санкт-Петербурга. Псковскую делегацию представляют 16 человек - студенты, представители общественных, патриотических и молодежных организаций, волонтеры.

Участников ждёт насыщенная программа каждый день: зарядка, уроки мужества, конкурс патриотических песен и стихов, чемпионат по сборке спилс-карты, образовательные и патриотические площадки, костер дружбы, интеллектуальный турнир «Цветы Великой Победы» и военно-спортивная игра «Северный регион».

Итоговым мероприятием лагеря станет участие молодежи в ежегодной международной встрече на Кургане Дружбы. Эта встреча ветеранов Великой Отечественной войны, участников партизанского движения и молодежи пройдет в 65-й раз. В этом году принимающая сторона традиционного мероприятия на границе трех государств - Республика Беларусь.

Мемориальный комплекс «Курган Дружбы» сооружен в память о сотрудничестве народов во время Великой Отечественной войны и был торжественно открыт 3 июля 1959 года в день 15-летия соединения партизан советского братского края с отрядами Советской Армии. Он находится в тридцати двух километрах от города Себежа Псковской области на границе России, Беларуси и Латвии. Здесь, в глухих лесах, пролегали партизанские тропы, здесь объединились отряды разных республик, и было положено начало формирования партизанского края. В 1942 году край занимал 10 тысяч квадратных километров и имел население около ста тысяч человек. В нем действовали органы Советской власти, школы и колхозы.