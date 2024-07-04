Общество

В Роспотребнадзоре оценили шансы на распространение в России бубонной чумы

В России Роспотребнадзором и системой противочумных учреждений проводится постоянная масштабная работа по предотвращению случаев завоза чумы на территории страны, а также тщательный мониторинг активности природных очагов чумы. Организована вакцинация населения по эпидпоказаниям в природных очагах, приводятся необходимые противоэпидемические мероприятия. Как заявляют в Роспотребнадзоре, благодаря этой работе в РФ за последнее десятилетие не зафиксировано ни одного случая чумы у человека.

Информация о противочумных мероприятиях появилась на сайте ведомства на фоне новостей о выявлении в США вспышки бубонной чумы.

«Роспотребнадзор на постоянной основе проводит мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки за рубежом. В мире ежегодно регистрируются сотни случаев опасных заболеваний, особенно в странах Африки, Азии и США, включая смертельные исходы, - сказано в информации отечественного санитарного ведомства. - Для профилактики распространения инфекции из трансграничных очагов Роспотребнадзором при поддержке правительства РФ реализуется программа сотрудничества с Казахстаном, Китаем, Киргизией, Монголией, Узбекистаном и Таджикистаном».

Роспотребнадзор контролирует эпидемические риски. В пунктах пропуска через государственную границу с помощью АИС «Периметр» выявляют граждан с признаками инфекционных заболеваний, в том числе прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

На территории РФ вакцина против чумы имеется в достаточном количестве. Разработаны и зарегистрированы диагностические препараты, тест-системы и питательные среды для проведения диагностических исследований.

Обеспечена стабильная санитарно-эпидемологическая ситуация, заключили в ведомстве.