Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, когда стоит отказаться от развлечений на аттракционах

Роспотребнадзор напоминает потребителю о защите его прав при посещении аттракционов. В ведомстве подчеркивают, что развлекательные услуги должны соответствовать установленным требованиям и использоваться безопасно для жизни, здоровья и имущества потребителя. Данные требования являются обязательными и устанавливаются законом или в установленном им порядке.

Итак, перед тем, как купить билеты на аттракцион или разрешить его использование ребенку, стоит убедиться, что он подходит по возрасту, росту, весу, состоянию здоровья. Для этого необходимо ознакомиться с правилами пользования аттракционом. Они должны быть размещены перед входом на аттракцион. Если по каким-то причинам потребитель не нашел интересующую информацию или что-то осталось непонятным, вызывает сомнения или настораживает, стоит обратиться за разъяснениями к персоналу, обслуживающему аттракцион. Согласно требованиям законодательства в области защиты прав потребителей, потребитель имеет право на получение необходимой и достоверной информации об исполнителе услуг: адресе его места нахождения, режиме работы, информации об оказываемых услугах и их стоимости. Если для безопасного использования услуги необходимо соблюдать специальные правила, то исполнитель обязан довести эти правила до сведения потребителя. Кроме того, если на аттракционе действуют ограничения по росту и весу, он должен иметь средства для измерения посетителей.

Аттракцион подлежит регистрации в органах гостехнадзора и проходят техническое освидетельствование. Необходимо убедиться, что информация об этом представлена. На информационном стенде также размещаются сведения о дате последней ежегодной проверки с указанием проверяющей организации. Если такой информации нет либо при визуальном осмотре возникают сомнения, в ведомстве рекомендуют не подвергать себя рискам, выберать другое развлечение.

Роспотребнадзор напоминает о том, что потребитель имеет право на безопасную услугу. Вред, причиненный здоровью или имуществу потребителя вследствие необеспечения безопасности услуги, подлежит возмещению в соответствии со статьей 14 Закона «О защите прав потребителей».

Отметим, в Пскове продолжается строительство первого в городе стационарного парка аттракционов. Он будет называться «Волшебная гора» и расположится на Железной горе, где долгое время сохранялись руины замороженной стройки Дворца пионеров. Псковский луна-парк строит то же предприятие, что управляет аналогичной рекреационной зоной в Великих Луках. В настоящее время уже состоялся монтаж остова колеса обозрения и прошло тестирование первой кабинки.