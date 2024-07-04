Общество

В воскресенье Псковскую область накроют грозы и шторм

В это воскресенье, 7 июля, в Пскоской области ожидаются грозы, ливни и сильный ветер. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в региональном управлении МЧС России со ссылкой на местный Гидрометцентр.

«Получено предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении, - сообщили в чрезвычайном ведомстве. - По Псковской области 7 июля с периода 15-18 часов с сохранением в течение ночи 8 июля, начиная с западных районов, ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра порывами 18-23 метров в секунду, местами ливни, град».

Также специалисты напомнили о правилах безопасности в грозу:

- укрыться в помещении,

- не стоять под металлическими навесами,

- оставаться в автомобиле,

- сойти с мотоцикла/велосипеда,

- не прятаться под высокими деревьями

- избегать водоемов.

Накануне рядом с Псковом метеолюбителям удалось заснять смерч.