Общество

Каждый второй пскович считает, что неразделённая любовь влияет на карьеру - опрос

37% работодателей в Пскове считают, что влюблённость не влияет на работоспособность сотрудников. Каждый четвёртый утверждает, что влюблённость положительно сказывается на трудоспособности, а 17% — что отрицательно. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения и менеджеры по персоналу из Пскова.

Сотрудники чаще говорят о том, что зависимость между влюбленностью и результатами работы существует. Каждый второй горожанин считает, что неразделённая любовь влияет на карьеру: 4 из 10 респондентов (43%) уверены, что это скорее препятствует профессиональному развитию, а 10% отмечают, что скорее способствует. 29% опрошенных считает, что неудачи на личном фронте не влияют на достижения в работе.

Взаимосвязь между счастливой любовью и карьерой видят ещё больше горожан: 55% опрошенных отмечают, что хорошие отношения в личной жизни способствуют профессиональному развитию, а 8% — что скорее препятствуют. 21% респондентов говорят, что взаимная любовь не сказывается на карьерном росте.

Если о том, что счастливая любовь помогает строить карьеру, говорят одинаково часто и мужчины, и женщины, то вот мнение о том, что несчастная любовь может стать стимулом для карьерного роста, популярнее среди женщин. Мужчины же чаще убеждены в пагубном влиянии безответных чувств на профессиональный успех.