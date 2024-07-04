Общество

Памятные мероприятия «Курган Дружбы – 2024» прошли в Себежском районе

Торжественные памятные мероприятия «Курган Дружбы – 2024» прошли в Себежском районе. Об этом сообщил глава Невельского района Олег Майоров в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Олега Майорова

«Традиционные встречи на Кургане Дружбы — это дань памяти участникам партизанского движения в годы Великой Отечественной войны. Здесь, в месте слияния границ трех государств - России, Республики Белоруссии и Латвии, в боевых сражениях сплотилось братство советского народа, вставших на защиту своего Отечества. Эта территория стала символом народного героизма, человеческой гордости и сопротивления. Нам предстоит сохранить эту историческую память и передать ее молодому поколению», - сказал Олег Майоров.

В честь героев Великой Отечественной войны — минута молчания и возложение цветов.