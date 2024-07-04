Общество

65-я международная встреча ветеранов и участников партизанского движения ВОВ проходит на Кургане Дружбы

65-я международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны и участников партизанского движения России, Белоруссии и Латвии проходит на Кургане Дружбы, в месте слияния границ трех государств. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Фото здесь и далее: официальный Telegram-канал Псковской области

Принимающей стороной в этом году стала Республика Беларусь. Перед началом встречи официальные лица и участники с российской стороны торжественно прошли на белорусскую территорию.

Псковскую делегацию встретил духовой оркестр, а также белорусская сторона вручила каравай. Делегацию Псковской области возглавила первый заместитель губернатора Вера Емельянова, делегацию Витебской области — председатель Витебского областного исполнительного комитета Александр Субботин.