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Общество

Различные тематические площадки развернулись на Кургане Дружбы

07.07.2024 17:40|ПсковКомментариев: 0

Интерактивные тематические площадки развернулись на 65-й Международной встрече на Кургане Дружбы. С их работой ознакомились первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и председатель Витебского исполкома Александр Субботин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

Белорусская сторона подготовила выставки творческих работ, экспозиции исторических музеев, полевой кинотеатр, партизанскую деревню, в которой находится штаб, медсанчасть, школа, солдатская кухня с инсталляцией партизанского быта.

На российской стороне расположились площадки регионального отделения Движения Первых «Будь в движении», площадки Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин», площадки «Молодежь Псковской области. Патриотический туризм».

В рамках проведения Международной встречи на Кургане Дружбы с 5 по 7 июля проходил молодежный белорусско-российский образовательно-патриотический лагерь «Курган-2024». Он объединил 450 молодых людей Беларуси и России.

Молодежь на протяжении трех дней соревновалась в интеллектуальном турнире, конкурсе полевых газет и патриотических песен и стихов, спортивных состязаниях. К ребятам обратилась Первый Заместитель Губернатора Псковской области Вера Емельянова. «Безмерно счастливы тому, что видим сотни флагов улыбок и надежды. Мы своим родителям обещали создать и сберечь Курган. Мы это сделали. Верим, что не просто будете помнить, но и сбережете самое ценное для нас — нашу землю, дружбу, отношения», — сказала она.

Молодежь двух стран поприветствовал и председатель Витебского исполнительного комитета Алексей Субботин. «Второй раз мы проводим молодежный лагерь. В прошлом году он прошел на Псковской стороне, в этом году — на Витебской земле. Здесь уютно, тепло и по-родному. Надеюсь, что мы встречаемся не последний раз», — сказал Александр Субботин.

В завершение мероприятия участники молодежного лагеря зажгли Костер Дружбы «Внуки Победы» и исполнили любимые песни под гитару. Костер Дружбы со стороны Республики Беларусь зажгли участница победившей команды молодежного белорусско-российского образовательно-патриотического лагеря «Курган-2024» и ветеран войны в Афганистане, со стороны Российской Федерации — активная молодёжь Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей
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