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Общество

Делегация из Великих Лук посетила Полоцк

07.07.2024 18:39|ПсковКомментариев: 0

Полоцк – самый древний город Беларуси. 6 июля он отметил свое 1162 - летие. На праздничных торжествах в честь Дня города в Полоцке побывала делегация из города Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Великих Лук.

Фото здесь и далее: администрация Великих Лук

В состав делегации вошли заместитель главы города Николай Андросович и председатель комитета по культуре Елена Савченко.

В рамках торжественных мероприятий великолучане посетили древний город Полоцк, осмотрели его многочисленные достопримечательности, приняли участие в торжественных мероприятиях.

Источник: Псковская Лента Новостей
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