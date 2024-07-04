Общество

Делегация из Великих Лук посетила Полоцк

Полоцк – самый древний город Беларуси. 6 июля он отметил свое 1162 - летие. На праздничных торжествах в честь Дня города в Полоцке побывала делегация из города Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Великих Лук.

Фото здесь и далее: администрация Великих Лук

В состав делегации вошли заместитель главы города Николай Андросович и председатель комитета по культуре Елена Савченко.

В рамках торжественных мероприятий великолучане посетили древний город Полоцк, осмотрели его многочисленные достопримечательности, приняли участие в торжественных мероприятиях.