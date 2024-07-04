Общество

«Парад детских колясок» и фестиваль сап-серфинга проведут в Пскове

Масштабный праздник «День города-2024» будет ждать псковичей в Финском парке и парке Строителей 27 июля с 12:00 до 22:00. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

«Насыщенная развлекательная программа заинтересует как взрослых, так и детей», - сказал глава города.

Гости смогут посетить:

фестивали сап-серфинга «Псков Sup Фест» и оригинальных плавательных средств «Аква бум»;

большой праздничный концерт на главной сцене в Финском парке с участием лучших творческих коллективов Пскова и приглашенных артистов.

конкурс «Парад детских колясок». За самую интересно оформленную коляску победителей будут ждать памятные подарки.

фестиваль уличных танцев Pskov street battle, где юные танцоры покажут свои таланты.

развлекательная программа «Сказки из бабушкиного сундука» – театрализованные представления и кукольные спектакли для самых маленьких.

«На интерактивных площадках каждый найдет для себя занятие. Здесь можно будет посмотреть в телескоп на Солнце, поучаствовать в художественном и ремесленном мастер-классах, театральных импровизациях, посетить экскурсию с дополненной реальностью. Не забудьте сфотографироваться на память, на празднике будет много ярких фотозон!» - заключил Борис Елкин.

Напомним, День города Пскова отмечают 23 июля, в день освобождения от немецко-фашистских захватчиков.