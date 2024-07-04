«Парад детских колясок» и фестиваль сап-серфинга проведут в Пскове

Масштабный праздник «День города-2024» будет ждать псковичей в Финском парке и парке Строителей 27 июля с 12:00 до 22:00. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина
«Насыщенная развлекательная программа заинтересует как взрослых, так и детей», - сказал глава города.
Гости смогут посетить:
«На интерактивных площадках каждый найдет для себя занятие. Здесь можно будет посмотреть в телескоп на Солнце, поучаствовать в художественном и ремесленном мастер-классах, театральных импровизациях, посетить экскурсию с дополненной реальностью. Не забудьте сфотографироваться на память, на празднике будет много ярких фотозон!» - заключил Борис Елкин.
Напомним, День города Пскова отмечают 23 июля, в день освобождения от немецко-фашистских захватчиков.