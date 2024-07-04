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Общество

Игорь Иванов пожелал псковичам семейной гармонии, искренней любви и верности

08.07.2024 20:00|Псков

День семьи, любви и верности напоминает о важности семейных ценностей, отметил председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа. 

«От имени Псковского областного совета профсоюзов я хочу поздравить вас с Днем семьи, любви и верности! Этот замечательный праздник напоминает нам о важности семейных ценностей, важности любви и поддержки, которые мы получаем от наших близких. Мы все вместе с вами — одна большая профсоюзная семья, где поддержат и помогут в трудную минуту, разделят радость и подарят тепло человеческих душ. Ведь профсоюз – это семья, любовь к людям и верность делу! Пусть ваш дом будет наполнен теплом и уютом, а отношения в семье будут наполнены взаимопониманием и уважением. Пусть каждый из вас найдет в своей семье опору и каждый день будет наполнен радостью и счастьем», - сказал председатель облсовпрофа.

Игорь Иванов пожелал всем крепкой семейной гармонии, искренней любви и верности, благополучия и удачи во всех начинаниях.

«Пусть ваш дом будет крепким оплотом, где царит мир, добро и взаимопонимание!» - заключил он.

Пресс-портрет
Иванов Игорь Олегович Председатель Псковского областного совета профсоюзов
Теги: #облсовпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
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