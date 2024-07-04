Общество

Меры поддержки семей с детьми с ОВЗ обсудили на брифинге в пресс-центре ПЛН

Меры поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, принятых из детских домов, а также условия получения пособий обсудили в ходе онлайн-брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«В особой социальной поддержке государства нуждаются дети с ограниченными возможностями здоровья. А также существуют пособия, которые полагаются семьям, принявшим ребенка из детского дома, и о них важно знать», – отметила управляющий отделением Социального фонда России по Псковской области Наталья Мельникова.

Социальный фонд обеспечивает детей с ОВЗ путевками на санаторно-курортное лечение, сопровождающий их взрослый представитель получает на тех же условиях вторую путевку. Семьи, принявшие ребенка старше 7 лет из детского дома, получают единовременную выплату в размере 216 000 рублей. На 2024 год этим пособием воспользовались 48 семей из Псковской области.

Заявление на пособие, а так же личную консультацию можно получить через портал Государственных услуг. Телефон горячей линии отделения Социального фонда России по Псковской области: 8(800)200-00-98.