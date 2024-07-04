Общество

13 матерей поздравила в перинатальном центре Наталья Юрченко

13 матерей поздравила в перинатальном центре Наталья Юрченко. В День семьи, любви и верности поздравления принимали те, в чьих семьях в предпраздничный день родились малыши. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

В Псковском областном перинатальном центре в День семьи, любви и верности новоиспеченных родителей с рождением детей поздравила региональный координатор партийного проекта «Женское движение Единой России», депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко. Она пожелала мамочкам и малышам здоровья и счастья и вручила цветы, грамоты и подарки.

Поздравления принимали те, кто в День семьи, любви и верности был выписан домой, и испытывал необыкновенные эмоции, вступая в новый этап жизни. Наталя Юрченко также посетила и тех, кто еще находится в палатах. Для них у регионального координатора партпроекта «Женское движение Единой России» тоже нашлись добрые и трогательные слова.

«Всем мамочкам и папочкам желаю сил, терпения и отличного настроения. Когда ты берёшь своего малыша в руки, испытываешь огромное потрясающее тепло. Пусть оно, тепло, идет во весь наш прекрасный мир», – сказала Наталья Юрченко.