Общество

Супругов Сморыго поздравили с Днем семьи, любви и верности в «Единой России»

В День семьи, любви и верности секретарь Псковского городского отделения партии «Единая Россия» Валерий Филимонов вручил супружеской паре Сморыго, которая в этом году отмечает 40-летие совместной жизни, цветы, подарки и пожелал семейного счастья. Он поздравил Николая Юрьевича и Веру Вениаминовну, подчеркнув, что 40-лет назад они взялись за руки и вступили в брак, за это время подарили жизнь 13 прекрасным мальчикам и девочкам, воспитывая их в любови к труду и творчеству. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Несмотря на то, что в этой жизни было много различных испытаний, вы всегда достойно проходили их все и никогда не переставали поддерживать, помогать, а главное, любить друг друга. Ваша верность проверена временем, ваша любовь прошла большую закалку жизненными трудностями. И то, что в ваших глазах по-прежнему горит огонек нежности друг к другу ― это самая бесценная награда за все прожитые годы», – говорится в приветственном адресе, который был вручен супругам вместе с подарками и цветами.

Супруги поблагодарили за внимание к их семье и рассказали, что старшие дети уже сами создали семьи и подарили бабушке и дедушке 16 внуков.

«Надеемся, что это не предел, – пошутили супруги, – еще и правнуков дождемся».

Безмерного счастья, крепкого здоровья и бесконечных радостных лет жизни пожелали супругам в городском отделении партии.

«Праздник семьи появился в нашей истории совсем недавно, чтобы поддерживать институт семьи, придавать публичную плоскость. Наша партия "Единая Россия" имеет большое количество программ, которые поддерживают молодые семьи. Это и увеличение детских пособий, увеличение выплат, строительство перинатальных центров и многие другие моменты, которые делает партия для того, чтобы семьи были не только крепкими, но и многочисленными», – подчеркнул секретарь псковского городского местного отделения партии Валерий Филимонов.