Общество

Псковские организации могут принять участие в конкурсе лучших практик BRICS

Международный конкурс лучших практик BRICS Solutions Awards в рамках года председательства России в БРИКС проводит Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов совместно с платформой «Национальная технологическая инициатива» и Торгово-промышленной палатой Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Впервые конкурс организовали по инициативе агентства в 2020 году под эгидой председательства России в объединении БРИКС. Успешный опыт проведения позволил сделать конкурс одним из ежегодных форматов взаимодействия в рамках БРИКС, организация которого передается по эстафете от одной председательствующей стороне к другой.

Цель конкурса – развитие системы независимого и многополярного сотрудничества, создание, совершенствование и внедрение новых технологий, опирающихся на уникальные потребности и возможности стран БРИКС, а также формирование пула практик.

Проекты принимают по восьми номинациям:

«Технологии связи, неба и космоса»;

«Искусственный интеллект и цифровые сервисы»;

«Биотех и здоровье страны»;

«Климатические и экологические технологии»;

«Новая промышленность и энергетика»;

«Когнитивные технологии и креативная экономика»;

«Компетенции и развитие кадров»;

«Платформы и сквозные решения для общественного управления».

К участию приглашаются коммерческие организации, государственные учреждения, органы власти и местного самоуправления, некоммерческие организации и объединения, физические лица государств-участников БРИКС. Участие в конкурсе бесплатное, каждый может подать заявку на представление не более пяти практик в разных номинациях до 31 июля на сайте.