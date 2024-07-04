Общество

Псковичка Руслана Комлева рассказала Владимиру Путину о своем косметическом бренде

Основатель косметики Yasya из Псковской области Руслана Комлева рассказала президенту России Владимиру Путину о том, как выставка «Россия» помогла молодому развивающемуся бренду заявить о себе на всю страну. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Глава государства встретился с сотрудниками и участниками в понедельник, 8 июля, в заключительный день работы международной выставки-форума «Россия».

Натуральная косметика по уходу за кожей лица была выставлена в зоне «Универмаг». На его полках можно было найти продукцию 650 производителей из разных уголков России. Руслана Комлева среди всех товаропроизводителей «Универмага» стала единственной, кто пообщался с президентом страны.

«Я производитель косметики из Пскова. Косметический бренд молодой, нам еще даже года нет, но мы уже здесь стояли и были представлены в "Универмаге", — рассказала Руслана Комлева. — В своей концепции мы отошли от минималистического европейского оформления. На все средства вынесли творчество крестьян XVII–XVIII веков. Это росписи прялок, изразцы региона, кружева — все исконно русские орнаменты».

Производитель поделилась, что благодаря выставке «Россия» ей удалось успешно продвинуть свой бренд: «Женщины брали наши средства из "Универмага" во все регионы, во все уголки страны — это феноменально».

Руслана Комлева отдельно отметила эффективное взаимодействие с региональными площадками поддержки предпринимателей — Фондом инвестиционного развития Псковской области и региональным Центром поддержки экспорта. В Фонд инвестразвития была подана заявка для модернизации и развития производства, а благодаря работе с экспортным центром удалось представить бренд в Казахстане, Таджикистане и Республике Беларусь.

«Что самое важное — все в исконно русских национальных орнаментах. Еще бы хотелось сказать, что наше российское косметическое производство — самое лучшее. И наши женщины самые красивые!» — подытожила Руслана Комлева.

Международная выставка-форум «Россия» организована по решению президента РФ Владимира Путина. Она открыла свои двери 4 ноября 2023 года. Посетителям представили экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. За время работы выставку посетили более 18,5 миллионов человек, а также делегации из 120 стран мира. Стенд Псковской области посмотрели более 5 млн человек. Как подчеркнул губернатор региона Михаил Ведерников, после окончания масштабного мероприятия он будет сохранен и разместится в одном из выставочных пространств города Пскова.

Сам проект продолжит работу в обновленном формате. Для сохранения наследия выставки и демонстрации достижений страны решено создать Национальный центр «Россия».