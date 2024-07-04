Общество

Очередную партию гуманитарного груза для бойцов СВО отправили из Великих Лук

Очередную партию гуманитарного груза для бойцов специальной военной операции отправили из Великих Лук. В сборе принимали участие предприниматели, администрация города, общественные организации, активисты партии «Единая Россия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Великих Лук.

Фото здесь и далее: администрация Великих Лук

Бензопилы, генераторы, средства противоэлектронной борьбы, строительные материалы, одежда — все самое необходимое для жизни в полевых условиях. Гуманитарный груз формируется по заявкам военнослужащих, с которыми великолучане находятся на связи.

«Мы знаем и общаемся, постоянно приходит информация о том, что они получают нашу помощь и поддержку. И дети поддерживают, рисунки отправляют, приветы различные», - прокомментировал сбор помощи депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Кислицин.

Для сбора помощи откликнулись многие общественные организации из Великих Лук, Локни, Бежаниц и других районов.

Благотворительная группа «Добрые руки» не пропустила ни одной отправки. На этот раз активисты собрали продукты и печенье, приготовленное собственными руками.

Очередные посылки уже дошли до бойцов. Уже начался сбор новой партии гуманитарного груза. В нём могут принять участие все желающие.