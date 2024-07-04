Общество

Количество свадеб резко сократилось в Псковской области

1473 брака заключили жители Псковской области за первое полугодие 2024 года. Об этом сообщила и. о. начальника управления Минюста России по Псковской области Нина Жидок в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

Если сравнивать с первым полугодием прошлого года, то за первое полугодие 2023 году было зарегистрировано 2 238 браков.

«Существенное снижение получается. Очевидно, прошлогодние цифры немножко выше, и связаны с такой ситуацией в стране как специальная военная операция. Получилось, сами знаете, когда люди живут долго, не регистрируя брак, потом наступает момент, что зарегистрировать необходимо», - пояснила Нина Жидок.