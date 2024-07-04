Общество

В каких случаях псковичи идут к адвокату по семейным делам, рассказала Анна Здановская

В каких случаях псковичи обращаются за помощью к адвокату по семейным делам, рассказала адвокат Анна Здановская в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Расторжение брака и консультирование в части заключения брака и каких-то имущественных вопросов. Также алименты, в основном - как взыскать алименты: твердая денежная сумма, либо в силу закона на что женщина или ребенок имеют право. Но сейчас, конечно, часто встречаются дела об определении порядка общения, места жительства детей», - рассказала Анна Здановская.

Она отметила, что случаются споры, когда определяется место жительства ребенка, если один из родителей живет в Российской Федерации, а другой, например, в Латвии.

Адвокат добавила, что мужчины и женщины в примерно в равных количествах обращаются за помощью к адвокату по семейным делам.