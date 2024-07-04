Общество

Купленные в псковском пункте приема металлолома запчасти позволили восстановить танк

Спустя 10 лет в музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда» в Кировске отреставрировали тяжелый танк КВ-1С. Как сообщает Невский судостроительно-судоремонтный завод, 9 июля на преддиорамной площади музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» в Кировске завершили установку звеньев гусеничной цепи (траков) тяжелого танка КВ-1С. Процесс сборки недостающих частей затянулся на десять лет. За это время сотрудники музея ездили в Псков, покупали нужные фрагменты в пункте приема металлолома. Кроме того, они даже заказывали производство траков на челябинском заводе.

Долгая история с траками завершилась благодаря Объединенной судостроительной корпорации – силами их предприятия, Невского судостроительного завода. Сотрудники производства взялись за серьезную реставрацию экспонатов с тращинами и деформациями. Им предстояло заниматься выравниванием, сваркой и зачисткой – и это далеко не все процессы. Гусеницы отслужили более 50 лет и были в плачевном состоянии, пишет 47news.

На данный момент траки наконец-то вернулись на свое место в обновленном состоянии. Сотрудники музея-заповедника выразили свою благодарность всем причастным к работе.