Общество

Игорь Иванов: Облсовпроф активно сотрудничает с белорусскими коллегами

Рабочая встреча председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова и председателя Федерации профсоюзов Беларуси Юрия Сенько состоялась 9 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном совете профессиональных союзов.

Фото: Псковский областной совет профсоюзов

Стороны обсудили взаимодействие по наиболее актуальным вопросам профсоюзной деятельности, а также наметили планы на дальнейшую совместную работу.

«Необходимо отметить, что это знаковая встреча, в том числе и для нашего региона. Псковское областное профобъединение и отраслевые профсоюзные организации активно сотрудничают с белорусскими коллегами уже на протяжении нескольких лет. Между обкомами и профобъединениями заключены соглашения о сотрудничестве, идет активный обмен наработками и полученным опытом. Реализуются совместные проекты. В перспективе - увеличение интеграции и более плотное сотрудничество между профструктурами на уровне регионов и союзных государств», – отметил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.