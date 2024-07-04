Общество

Бухгалтеры Псковского облсовпрофа изучают в Москве изменения в налоговом законодательстве

Главные бухгалтеры учреждений Псковского облсовпрофа принимают участие в семинаре-совещании «Новое в законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах, гражданском и бухгалтерском учёте», который проходит в гостиничном комплексе «Измайлово» в Москве с 8 по 12 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном совете профсоюзов.

Фото: Псковский областной совет профсоюзов

Программа мероприятия наполнена информацией по изменениям в налоговом законодательстве, практическими примерами финансово-хозяйственной деятельности учреждений. Участники отмечают важность и значимость данного мероприятия в свете большого количества изменений в законодательстве и сдаче отчётности.

«Профессионализм и постоянное повышение квалификации финансового блока Псковского профобъединения ежегодно обеспечивает стабильный рост финансового результата учреждений профсоюзов, что в свою очередь даёт возможность реализовывать целый спектр социальных программ для членов профсоюзов Псковской области», – прокомментировал работу семинара председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Псковская делегация посетила выставку «Россия» на ВДНХ в последний день работы и побывала на псковском стенде. В облсовпрофе отметили, что в завершающих мероприятиях выставки принимал участие президент России Владимир Путин.