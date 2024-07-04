Общество

Собаку из Эстонии не пропустили через границу РФ в Псковской области

Ветеринарный контроль собаки, перевозимой из Эстонии в Тверскую область, провели в пункте пропуска Шумилкино в Псковской области. Животное в итоге не пропустили через границу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В ходе проверки документов, представленных на домашнее животное, было установлено отсутствие в ветеринарном паспорте отметки компетентного органа о проведении клинического осмотра в течение 14 дней перед отправкой собаки. Кроме того, не был выдержан срок 20 дней после вакцинации животного, если оно не было привито в течение последних 12 месяцев против бешенства, чумы плотоядных, гепатита, парвовирусных инфекций и аденовирусных инфекций.

Ввоз животного на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлена декларация о его возврате. Собака возвращена на сопредельную территорию.