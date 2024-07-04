Общество

Новации семейного права стали темой брифинга в пресс-центре ПЛН. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись онлайн-брифинга «Новации семейного права», который прошел в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 9 июля.

Текущий 2024 год объявлен в России Годом семьи. Накануне – вся страна отмечала День семьи, любви и верности. И сегодня в медиацентре ПЛН поговорили о новациях семейного права, о том, что волнует семьи Псковской области, с какими трудностями они сталкиваются, кто и как защищает права семей в регионе.

На брифинг пришли: