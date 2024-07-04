Общество

Сотни псковских предпринимателей собрались в Пскове на мероприятие для бизнеса по лидерству и командообразованию

Мероприятие для бизнеса по лидерству для предпринимателей проходит в Пскове во вторник, 9 июня. Образовательное мероприятие «Предприниматель сегодня: лидерство и команда» от Альфа Конфа Практика объединило сотни представителей бизнес-сообщества региона. Об этом Псковской Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-службе правительства Псковской области

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова участников поприветствовала его заместитель Нинель Салагаева.

«Мероприятие будет для вас не только интересным, но и полезным. Это прекрасная возможность для бизнеса узнать много нового, прокачать свои навыки, пообщаться в неформальной обстановке среди единомышленников. Каждый уйдет сегодня с мыслями, планами и настроем на реализацию новых проектов, развитие бизнеса», — сказала Нинель Салагаева и поблагодарила команду «Альфа-банка» за организацию и проведение данного мероприятия в Пскове.

Тема практикума — «Предприниматель сегодня: лидерство и команда». В течение дня перед участниками выступят спикеры, эксперты и практики из Сколково, собственники крупных компаний, тренеры бизнес-школ. Они поделятся личным опытом с разборами реальных кейсов, способами решения острых вопросов ведения бизнеса. «Мы полностью отказались от теоретических лекций, только реальные кейсы, актуальные знания и тематические разборы», — подчеркнула региональный управляющий «Альфа-банка» Ирина Баранова.

Начальник управления, директор малого бизнеса «Альфа-банка» в Пскове Ольга Баринова отметила, что в настоящее время главным ресурсом являются предприниматели, которые не боятся расти и использовать все возможности для этого.

Напомним, на протяжении многих лет правительство Псковской области плодотворно сотрудничает с банком по многим аспектам, в том числе по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, реализации перспективных партнерских проектов. На встрече губернатора Михаила Ведерникова с председателем Совета директоров «Альфа-Банк» Олегом Сысуевым, которая прошла в декабре прошлого года, достигнута договоренность о проведении в Псковской области различных образовательных мероприятий для бизнес-сообщества, на которых федеральные спикеры расскажут псковским предпринимателям о различных финансовых инструментах.