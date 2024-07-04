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Общество

За неделю в Псковской области госпитализировали 11 человек с симптомами ОРВИ

10.07.2024 12:37|ПсковКомментариев: 0

1 051 случай ОРВИ выявили в Псковской области с 1 по 7 июля, показатель заболеваемости составил 17,88 на 10 тысяч населения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. 

Доля детей в возрасте до 14 лет среди заболевших – 62,9%. В Пскове зарегистрировано 447 случаев ОРВИ, или 42,5% от общего количества по области. За неделю госпитализировано 11 человек с симптомами острых респираторных вирусных инфекций, что на один случай меньше, чем на предыдущей неделе.

На прошедшей неделе по области зарегистрировано восемь случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (показатель заболеваемости 1,36 на 100 тысяч населения). Среди заболевших один ребенок.

Количество внебольничных пневмоний за прошедшую неделю уменьшилось на 28,1% и составило 64 случая, в том числе среди детей до 18 лет – 20 случаев или 31,3%.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями на уровне среднего многолетнего показателя. Зарегистрировано 63 случая, или 10,72 на 100 тысяч населения.

Теги: #Роспотребнадзор #ОРВИ
Источник: Псковская Лента Новостей
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