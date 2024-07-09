Общество

Большинство псковичей не знают паролей от телефонов своих детей-подростков — опрос

Родители учеников младших классов в Пскове чаще всего знают пароль от смартфонов детей, родители подростков — нет. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие респонденты, имеющие детей в возрасте 6—17 лет, из Пскова.

В Пскове большинство родителей и мальчиков (72%), и девочек (73%) в возрасте от 6 до 11 лет знают, какой пароль установлен на смартфоне их ребёнка, а у некоторых защита вообще отключена либо ребенок пользуется кнопочным телефоном. 22% родителей сыновей и 20% родителей дочерей не знают пароль к детскому устройству.

Чем старше становится ребёнок, тем чаще родители утверждают, что не знают пароль от его гаджета. Не знают пароль 59% родителей сыновей и 56% родителей дочерей в возрасте 12—14 лет. А если чадо старше 15 лет, этот показатель достигает 73% и 78% соответственно.

Интересно, что дочерей контролируют чуть чаще в возрасте 6—11 лет, а сыновей — в подростковом возрасте.