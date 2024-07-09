Общество

Грозы и ливни надвигаются на западные районы Псковской области

Грозы и ливни ожидаются на территории Псковской области 11 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

«Сегодня во второй половине дня по Псковской области, начиная с западных районов, ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра порывами 18-23 метров в секунду, местами ливни», - сообщили в МЧС.

Жителей и гостей региона призвали в условиях ограниченной видимости быть осторожными за рулём, соблюдать скоростной режим. В грозу не рекомендуется стоять под металлическими навесами и высокими деревьями, советуют избегать водоёмов.