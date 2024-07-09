Общество

О подвиге Александра Матросова рассказали курсантам сбора «Гвардейский взвод» в Великих Луках

Занятие для курсантов образовательного военно-спортивного сбора «Гвардейский взвод» провел председатель великолукского отделения Российского военно-исторического общества, депутат городской Думы Дмитрий Белюков. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»

Сбор реализуется для студентов города Великие Луки при грантовой поддержке Росмолодежи. Занятие было посвящено 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова.

«Рассказал курсантам о подвиге Героя и сохранении памяти о легендарном рядовом», - отметил Дмитрий Белюков.

Кроме того, им был продемонстрирован фильм «Александр Матросов» (ВТРК, 2024 г.).

В конце встречи ребята смогли закрепить полученные знания, ответив на вопросы интеллектуальной игры в формате «Медиа-азбука», которую провела член Великолукского городского краеведческого общества Светлана Белюкова.

Социальный проект «Гвардейский взвод» реализуется с целью формирования навыков начальной военной подготовки у студентов города Великие Луки.

Руководит сбором Алексей Аввакуменков, председатель патриотического клуба «Я горжусь» Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, член местного отделения РВИО.